В Иркутске проходит конкурс на «Лучшее оформление прилавка иркутских авторов – 2021»

Промежуточное награждение победителей по итогам 1 квартала состоится 13 мая в 17.00 в книжном магазине «ПродалитЪ Модный КварталЪ» (ул. 3-го июля, 25). Там же пройдет презентация книг иркутского автора Юрия Коренева, сообщают в мэрии Иркутска.

Смотр – конкурс «Лучшее оформление прилавка иркутских авторов – 2021» проходит в течение года, итоги подводятся поквартально. Основными критериями конкурса являются общее и художественное оформление прилавка иркутских авторов, наличие визитной карточки прилавка, разнообразие ассортимента иркутских авторов в области литературы, музыки и других видов творческой деятельности, наличие вывески торгового предприятия и ее художественное оформление, расположение прилавка, работа сотрудников по популяризации современных иркутских авторов и другие критерии. Организаторы приглашают к участию и популяризации произведений иркутских авторов книжные магазины Иркутска.