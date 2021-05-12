В 2021 году отремонтируют 86 улиц частного сектора Иркутска

Работы будут проходить во всех районах города, сообщают в мэрии.

В зависимости от состояния дорожного полотна будут выполнены работы по грейдированию, асфальтированию, ямочному ремонту, замене бордюрного камня и обустройству тротуаров.

В Правобережном округе работы будут произведены на 43 улицах.

В том числе будут заасфальтированы проезд Угольный от переулка Лесопильный до улицы Красноярской, улица Освобождения от улицы Ленской до улицы Детской, улица Фельдшерская от улицы Госпитальной до улицы Пшеничной.

В Ленинском округе в порядок приведут 21 улицу. Наиболее масштабные работы пройдут в переулке 9-й Советский от улицы Розы Люксембург до улицы Баумана (асфальтирование, отсыпка обочин), на дороге от улицы Курганская (п. Боково, Иркутск-II) до поселка Вересовка (Старый Московский тракт), на улице Лизы Чайкиной.

В Свердловском округе обновят 16 улиц. Ремонт будет выполнен на улице Кайская от улицы Чайковского до улицы 4-я Железнодорожная, на улице Новгородская от улицы Гончарова до улицы Белобородова, на улице Алмазная от улицы Божова до дома № 15 по улице Алмазная.

В Октябрьском округе в работе будет 6 улиц. Асфальтирование планируется провести на улице Коммунистическая от улицы 6-я Советская до дома № 42а, на улице Вилюйская от дома № 63б до дома № 105а/1, на улице Пискунова от улицы Дальневосточная до проезда Арсеньева.