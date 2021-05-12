Иркутяне смогут проследить за реализацией нацпроектов на специальном интернет-портале

Для общественного контроля за всеми объектами в рамках национальных проектов запущен в работу сайт 38ok.ru.

На сайте представлена интерактивная карта, где отмечены все объекты, возводимые в рамках национальных проектов. По каждому из них представлена подробная информация о финансировании, сроках начала и завершения работ. Под каждым объектом есть лист контроля, который жители могут заполнить и отметить, как идут работы, есть ли замечания, а также прикрепить свои фотографии с объекта. Вся эта информация будет направлена модераторам и обработана.

Всего в Иркутской области реализуются 11 национальных проектов, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.