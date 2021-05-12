Жителя Иркутской области приговорили к 3 годам колонии за неуплату алиментов

Прокуратура региона сообщила на официальном сайте, что 35-летнего жителя Заларинского района Иркутской области приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за неуплату алиментов.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание ребенка. «С марта по август 2019 года не производил ежемесячные выплаты на содержание сына в установленном судебным приказом мирового судьи размере ¼ части всех видов заработка и иного дохода. Тем самым злоумышленник не исполнил алиментные обязательства на сумму 57 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Всего мужчина задолжал сыну 1,3 млн рублей, он не платил деньги с 2007 года.

Должник пытался обжаловать решение суда, однако сделать это не удалось – приговор оставлен без изменений.