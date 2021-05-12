Руководство поселений Ольхонского района задолжало 1,4 млн рублей за коммунальные услуги

Руководители двух поселений Ольхонского района Иркутской области задолжали энергосбытовой компании 1,4 млн рублей за коммунальные услуги.

«Установлено, что между энергосбытовой компанией и муниципальными образовательными учреждениями, учреждениями культуры и администрациями двух сельских поселений на территории Ольхонского района заключены договоры энергоснабжения. Ввиду нарушений положений договоров о поэтапном порядке оплаты перед ресурсоснабжающей организацией образовалась задолженность за электроэнергию в размере 1,4 млн рублей», – говорится в сообщении.

Неуплата могла повлечь за собой приостановление либо ограничение предоставления услуг и, как следствие, помешать нормальному функционированию соцобъектов.

Руководителям были вынесены представления, после чего долг был выплачен в полном объеме.