«Пульс малого бизнеса» взял курс на повышение цен

Альфа-Банк представляет исследование «Пульс малого бизнеса», отражающее настроения предпринимателей во второй половине 2020 года. Все индексы восстановились с рекордно низких отметок, зафиксированных в начале пандемии, и вернулись к показателям июня 2019.

Совокупный индекс малого бизнеса вырос с минус 39 до минус 30. Как и ранее, предприниматели воспринимают ситуацию в своей компании позитивнее, чем в целом по стране. Индекс текущего состояния бизнеса вырос с минус 31 до минус 19. А индекс ожиданий от его развития преодолел нулевую отметку, поднявшись с минус 4 до плюс 9. Характерно, что ранее, начиная с 2019 года, восприятие перспектив своего бизнеса непрерывно ухудшалось, и только со второго полугодия 2020 индекс возобновил движение вверх.

Восприятие макроэкономической ситуации продолжает оставаться очень негативным: оно изменилось незначительно, с минус 76 до минус 72. Ожидания от изменений ситуации в стране чуть улучшились, с минус 44 до минус 37.

Исследование выявило новый тренд: малый бизнес пересматривает ценовую политику. Если ранее на протяжении длительного времени компании сокращали маржу в пользу потребителя, понижая цены и предлагая различные скидки, акции и маркетинговые предложения, то сейчас растет доля компаний, которые перешли к повышению цен. Это связано, в первую очередь, с ослаблением рубля и ростом издержек бизнеса, особенно в случае использования импортного сырья и оборудования. Также это может говорить о том, что малый бизнес исчерпал внутренние ресурсы, опустив планку прибыльности до минимальных уровней на фоне роста кредитной нагрузки. В следующем полугодии можно ожидать постепенного удорожания товаров и услуг.

Чтобы преодолеть последствия пандемии, 90% компаний предпринимали действия по сохранению клиентов и повышению их лояльности. В первую очередь, они улучшали качество сервиса (37%), предлагали новые товары и услуги (35%). 29% опрошенных зафиксировали цены. Еще 29% компаний ввели отсрочку платежей для своих клиентов. В большей степени это касалось сфер оптовой торговли, персональных услуг, образования и медицины. Доля компаний, повысивших цены, выросла с 3% до 8%. При этом 55% компаний делали акцент на онлайн-форматы взаимодействия с клиентами, 65% вкладывались в автоматизацию процессов.

Оценивая текущую ситуацию в своем бизнесе, опрошенные отмечали негативное влияние санкций (33%), особенно в оптовой, розничное торговле и производстве. Основные проблемы, с которыми сталкивался бизнес — снижение спроса и покупательской способности (47%), высокие налоги (44%), недостаток средств (38%), отсутствие поддержки государства (35%). Представители малого бизнеса стали чаще отмечать проблемы, связанные с коррупцией (17%) и частыми проверками проверяющих органов (11%), а также трудности перестройки бизнес-процессов под требования новых законов (13%).

Говоря о своем будущем, предприниматели отмечали, что наибольший положительный эффект могут иметь снижение налоговой нагрузки (69%), повышение потребительского спроса (59%) и смягчение политики банков в кредитовании бизнеса (38%).

С начала пандемии треть компаний получила внешнюю поддержку: 15% от государства, 14% от арендодателей, 10% от партнеров по бизнесу, 6% от поставщиков и подрядчиков, 5% от банков. При этом наиболее полной была помощь партнеров по бизнесу, поставщиков и подрядчиков. Оставшиеся 65% ответили, что не получили специализированной антикризисной поддержки. 17% компаний брали деньги взаймы у третьих лиц, 28% воспользовались традиционными банковскими услугами.

В опросе участвовало 3202 клиентов банка — индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний с выручкой до 350 млн рублей в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, — розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.

Вопросы, задаваемые респондентам, охватывают следующие темы:

Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/ отрасли, покупательская способность, зависимость компании от импорта

Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы развития бизнеса, критерии успеха

Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов

Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций

Профиль бизнеса: город, пол, возраст, должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании.

На основе полученных ответов рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от −100 до 100. Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения.

Индекс замеряется с 2015 года.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль – $1347 млн.