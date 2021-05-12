En+ Group поддержит сибирских и уральских медиков-ординаторов

En+ Group объявляет о запуске целевой программы для ординаторов в ведущих медицинских вузах Сибирского и Уральского регионов.

Прием заявок на участие в программе начнется не позднее 1 июля 2021 года. Принять участие в программе могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по следующим специальностям: терапия, офтальмология, рентгенология, хирургия, оториноларингология, неврология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика и психиатрия. После прохождения конкурсного отбора Компания возьмет на себя оплату обучения ординаторов и выплату ежемесячной стипендии в размере 12 392 рубля.

После прохождения программы ординатуры участники будут гарантированно трудоустроены в учреждения корпоративного провайдера медицинских услуг En+ Group «РУСАЛ Медицинский центр» (РМЦ). В РМЦ входят 11 филиалов и 5 подразделений в городах присутствия Группы. Выпускники будут трудоустроены в филиалах Ачинска, Саяногорска, Красноярска, Шелехова, Братска, Каменск-Уральского и Краснотурьинска. С 2005 года центр оказывает услуги по диагностике и лечению всех основных заболеваний, а также специализируется на проведении оздоровительных и профилактических мероприятий, обязательных профмедосмотров, необходимых для допуска к работе на производстве. Помимо прочего, специалисты РМЦ оказывают услуги неотложной медицинской помощи и ведут амбулаторно-поликлинический прием по программе обязательного медицинского страхования, в рамках которой получить медицинскую помощь могут не только работники металлургического бизнеса En+ Group, но и жители регионов присутствия Компании. Филиалы РМЦ оснащены высококлассным оборудованием, в том числе ультразвуковыми сканерами, диагностическими портативными спирометрами, электрокардиографами, лабораторным и рентген-оборудованием.

Сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов - это часть социальной политики En+ Group, приоритеты которой определил еще основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по персоналу En+Group, отметила:

«Программа для молодых медиков – важная часть социальной политики компании, которая направлена на развитие регионов. Ключевыми направлениями являются: медицина, спорт, образование, инфраструктурные проекты. В 2020 году компания потратила около 6 млрд руб. на медицинскую помощь, 4 из которых были инвестированы в строительство модульных медицинских центров, а 2 миллиарда – на закупку и отправку средств индивидуальной защиты, медицинской техники и медикаментов для медицинских учреждений в регионах присутствия».