Приангарье попросило у властей РФ дополнительно почти 900 млн рублей на тушение лесов

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что попросило дополнительно у федерального центра 846,8 млн рублей на тушение лесных пожаров и авиационное патрулирование.

В частности, 676,8 млн и 170 млн рублей соответственно.

Напомним, ранее глава министерства лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев заявлял, что региону ежегодно не хватает более 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров.

Отметим, что с сегодняшнего дня Иркутская база авиационной охраны лесов начала воздушное патрулирование. «Всего для авиационного мониторинга по области создано 17 авиаотделений, утверждены 15 авиационных маршрутов. Заключены контракты на использование девяти легкомоторных самолетов, девяти Ан-2 и семи Ми-8. В соответствии с государственным заданием на 2021 год установлено 1 584,2 летного часа на мониторинг лесопожарной обстановки и тушение лесных пожаров. Фактически заключено контрактов на 1 811,3 летного часа», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» для иркутского лесхоза с 2019 года приобретено 116 единиц лесопожарной техники. В текущем году будет закуплено еще 47 единиц. С марта месяца уже приобретены седельные тягачи – четыре на базе автомобиля «Урал», три – на базе КаМАЗа, а также один бортовой автомобиль ГАЗ.

Ближайшая поставка должна состояться 18 мая. В область придет седельный тягач «Урал». А 28 мая поступят 10 единиц тяжеловесных прицепов. В течение июня-июля область получит остальную запланированную технику. Кроме того, регион подал заявку на дополнительное финансирование для покупки еще 23 лесопожарных машин.