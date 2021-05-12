Более 60 тысяч деревьев обработают в Иркутске от горностаевой моли в 2021 году

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что в 2021 году в городе планируется обработать от горностаевой моли более 60 тысяч деревьев, в том числе яблони, и свыше 31 тысячи квадратных метров живой изгороди.

Обработку проведут в два этапа методом опрыскивания с учетом погоды, то есть при отсутствии осадков и сильного ветра. Выбранный для работ препарат от горностаевой моли входит в перечень разрешенных на территории страны.

«Опрыскивать точечно только пораженные вредителями деревья, в том числе горностаевой яблонной молью, является малоэффективным, так как гусеницы, ощутив опасность, быстро мигрируют на соседние здоровые деревья. Поэтому опрыскивание проводится площадным способом, то есть на каждом объекте обрабатываются все насаждения сразу – пояснил начальник цеха эксплуатации и озеленения МУПЭП «Горзеленхоз» Иван Болестев.

Работы предприятие будет проводить в скверах, парках, бульварах, вдоль автомобильных дорог. Сегодня бригада приступила к первому этапу обработки яблонь на островах Юность и Конный.