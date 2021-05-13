Программу детского туристического кэшбэка планируют продлить до 15 сентября

Программу запустят в мае.

Возврат составит 50%, но не более 20 тысяч рублей.

«Проект будет реализован по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка, – со ссылкой на ведомство пишет «Интерфакс». – Родители смогут приобретать путевки в стационарные детские лагеря по всей стране. Возврат средств на карту «Мир» будет проводится в автоматическом режиме в течение пяти дней».

Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, отметили в Ростуризме. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием.

Напомним, в конце июля 2020 года Правительство РФ сообщило о новой программе по поддержке внутреннего туризма, на которую из резервного фонда выделено 15 млрд рублей. В рамках этой государственной инициативы 700 туроператоров и более 3 000 отельеров сформировали около 700 тысяч новых туристический предложений для путешествий россиян по всей стране.