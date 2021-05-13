Три лесных пожара погасили в Иркутской области

По одному в Боханском, Тулунском и Тайшетском районах, сообщают в областной администрации.

В Тулунском районе огонь был остановлен в одном километре от деревни Азей. Пожар начался от линии электропередач и распространился на площади 92 га, из которых 87 га, не покрытые лесом.

В Боханском и Тайшетском районах лесные пожары начались по вине местного населения. Общая площадь этих возгораний 17 га, из которых шесть гектаров – лиственные насаждений.

Ещё один зарегистрированный накануне лесной пожар перешёл на утро 13 мая в действующем состоянии. Он был обнаружен вечером в Тайшетском районе. Площадь очага восемь гектаров. Сегодня утром он локализован.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 32 пожара на общей площади 510,2 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 207 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 24 992,6 га.