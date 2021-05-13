Новости

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

В среднем на 0,3 – 0,7 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров, сообщают в банке.

У наиболее востребованного депозитного продукта Уралсиба – срочного сезонного вклада «Повышенный процент онлайн», помимо повышения ставок, появилась возможность размещения на новый срок 100 дней. Теперь ставки по депозиту составляют от 3,8% до 5,2%, в зависимости от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада в онлайн-банке ставки составляют до 5,2% годовых, при открытии вклада в офисе банка ставки – до 5% годовых. 

Пополнение и расходные операции по вкладу «Повышенный процент онлайн» не предусмотрены.

Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку. 

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Год спорта в Иркутске
Какие мероприятия пройдут в «Год массового спорта» в Иркутске?
«Год спорта» в Иркутске: чем уникален проект иркутян и как он покорил Россию
О, спорт! Ты – вычет! Иркутяне о налоговом вычете на фитнес
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании