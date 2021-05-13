БФЗ увеличил продажи в апреле

Братский завод ферросплавов в апреле 2021 года увеличил продажи ферросилиция относительно апреля 2020 года на 67%, сообщают в пресс-службе предприятия.

За период на 12% выросли продажи марки ферросилиция ФС65 с содержанием кремния 65%. Значительный рост показала реализация экспортной марки ФС75 с содержанием кремния 75% – отгрузка этой продукции выросла в 4 раза. Ферросилиций используется на металлургических предприятиях при выплавке стали.

«Рост продаж объясняется реализацией крупной партии продукции в Японию», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.