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БФЗ увеличил продажи в апреле

Братский завод ферросплавов в апреле 2021 года увеличил продажи ферросилиция относительно апреля 2020 года на 67%, сообщают в пресс-службе предприятия.

За период на 12% выросли продажи марки ферросилиция ФС65 с содержанием кремния 65%. Значительный рост показала реализация экспортной марки ФС75 с содержанием кремния 75% – отгрузка этой продукции выросла в 4 раза. Ферросилиций используется на металлургических предприятиях при выплавке стали.  

«Рост продаж объясняется реализацией крупной партии продукции в Японию», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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