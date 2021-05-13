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781 социальный объект подключат к интернету в Иркутской области до конца 2021 года

Значительная часть из них находятся в отдалённых и труднодоступных поселениях региона. Об этом доложил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин.

Обсуждением вопроса развития телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры открылось заседание Регионального совета, которое состоялось под руководством главы области 12 мая.

В числе социально значимых объектов, которые будут подключены к интернету в этом году, школы и организации среднего профессионального образования, пожарные посты и части, участковые пункты полиции, учреждения культуры и фельдшерско-акушерские пункты в разных районах области. В настоящее время идёт проектирование и строительство узлов доступа и каналов связи.

Также в Иркутской области реализуется федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», направленный на обеспечение доступности услуг связи для жителей удалённых и труднодоступных территорий. В рамках этого проекта в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 65 точек доступа в интернет.

По данным Министерства жилищной политики и энергетики региона, на сегодняшний день в Иркутской области без мобильной связи и доступа в Интернет остаются 337 населённых пунктов с населением до 700 человек в 29 муниципальных образованиях региона, в общей сложности в них проживают 43 312 человек. губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил проработать вопрос подключения к сети интернет этих населённых пунктов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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