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Райффайзенбанк: каждый третий предприниматель формирует декларацию в мобильном приложении

В 2021 году число предпринимателей, сформировавших декларацию в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка, выросло вдвое. А доля тех, кто отправил декларацию в налоговую онлайн, увеличилось в 3,5 раза. При этом треть клиентов сформировали декларацию в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Цифровые каналы становятся основным способом получения финансовых услуг. И мы видим, что клиенты активно используют возможности онлайн-бухгалтерии как в интернет-банке, так и в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Сформировать и отправить декларацию в налоговую можно полностью онлайн. При этом обратную связь от ведомства можно получить в онлайн-банке. Это упрощает и работу с отчетностью, и коммуникацию», — отметила Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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