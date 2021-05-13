Двухполосный освещённый объезд на Качугском тракте возведут за неделю

Существующий объезд заужен в середине, он не справляется с большим потоком транспорта, сообщают в администрации области.

– Принято решение, расширить и укрепить объезд путепровода, установить на нем освещение. Работы займут пять-семь дней. В это время движение транспорта будет работать по обычной схеме, – сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Путепровод построен в 1973 году, движение по нему запретили в 2002 году.

В июле 2020 года было проведено комплексное обследование объекта, принято решение о демонтаже. После проведения работ на этом месте начнётся проектирование нового путепровода, по которому автомобили смогут выезжать на Александровский тракт.

Это позволит увеличить пропускную способность развязки Качугского и Александровского трактов. Также сейчас завершаются проектные работы для реконструкции автомобильной дороги «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» на участке с 6 по 34 километр. Работы там планируют начать в следующем году.