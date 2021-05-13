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За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 8 человек

На 13 мая в Приангарье зарегистрировали 120 новых заражений.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье составил 120 случаев.

Выздоровели за день 154 человека. Скончались от болезни – 8 человек.

Всего с начала пандемии в Приангарье инфекцию обнаружили у 67 925 человек.

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В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.

Ранее стало известно о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Мера действовала с мая 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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