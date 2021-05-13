В России планируют запустить суперсервис «Рождение ребенка» на портале госуслуг

Оказание государственных услуг в ближайшем будущем выйдет на новый уровень. ФНС России совместно с Минцифрой, Минфином, Минюстом, Минздравом и другими ведомствами разрабатывают так называемые суперсервисы, которые будут доступны на портале госуслуг. Об этом в эфире программы «Налоги» рассказал заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников.

«Я говорю о суперсервисе «Рождение ребенка». Еще находясь в роддоме, мама сможет зайти в личный кабинет на портале госуслуг, оформить заявление о рождении ребенка, направить его в электронном виде к нам в систему. Мы, получив от системы Минздрава медицинское свидетельство о рождении, в электронном виде проведем запись и отправим ей в личный кабинет на портал госуслуг электронное свидетельство о рождении, которое будет ей доступно для получения других услуг, связанных с фактом рождения ребенка», - пояснил Виталий Колесников.

Он напомнил, что осенью 2018 года был запущен ЕГР ЗАГС. 525 млн записей об актах гражданского состояния с 1926 года, которые хранились на бумаге, были оцифрованы и размещены в облачном хранилище. Это позволяет гражданам сейчас получать услуги органов ЗАГС в любом регионе, независимо от того, где изначально была сделана запись. Кроме того, это дает возможность оказывать поддержку населению быстро и без предоставления подтверждающих документов от граждан.

ЕГР ЗАГС станет основой для Единого регистра населения. 36 видов сведений для этого реестра будут предоставлять 12 ведомств. ЕРН будет в одном месте содержать информацию о физических лицах, которая сейчас хранится в разрозненных базах данных. Данные будут тщательно проверяться, таким образом, актуальные сведения о населении позволят прогнозировать социально-экономическое развитие регионов и страны в целом и оказывать адресную поддержку действительно нуждающимся гражданам.