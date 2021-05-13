ФНС: Подав заявление через интернет, можно получить ИНН на следующий день

Узнать свой ИНН гражданин может, не посещая инспекцию, - с помощью сервиса « Сведения об ИНН физического лица » на сайте ФНС России.

При этом необходимость получить свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (присвоении ИНН) на бумажном носителе в прошлом году в Иркутской области возникла у 52 тыс. физических лиц (24 тыс. из них заявили об этом через МФЦ).