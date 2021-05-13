У дольщиков появится право не принимать квартиру с недостатками

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, сообщает Forbes.

Эксперты и застройщики считают, что документ полезен девелоперам, а депутаты ранее предупреждали, что он снизит защищенность дольщиков.

В законопроекте предлагается по-новому изложить часть 5 статьи 8 закона о долевом строительстве. В ней сейчас говорится, что в случае несоответствия построенного жилья требованиям к качеству дольщик вправе потребовать от застройщика составить акт, в котором фиксируются недостатки, и отказаться от подписания акта передачи квартиры до исполнения застройщиком своих обязанностей, которые предусмотрены частью 2 статьи 7 этого закона. Она как раз регулирует гарантии качества, предусмотренные договором, и предусматривает безвозмездное устранение недостатков «в разумный срок», соразмерное уменьшение цены договора или возмещение расходов дольщика на устранение недостатков.

Законопроект оставляет первую часть о составлении акта с описанием недостатков, но убирает вторую – возможность отказаться от приема квартиры до устранения недостатков застройщиком или получения компенсации в виде уменьшения цены договора или возмещения расходов.