Премьер-министр РФ выступил против закрытия границ из-за коронавирусом

Михаил Мишустин назвал меру ограничением свободы передвижения, сообщает Интерфакс.

«Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», – сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

Так премьер отреагировал на предложение парламентария закрыть выезд россиян за границу на отдых в связи с пандемией коронавируса, и таким образом решить вопрос их отдыха внутри страны.

По словам Мишустина, такая мера может снизить конкуренцию. «Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», – сказал он.