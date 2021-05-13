S7 Group запускает сервис доставки грузов «от двери до двери» за 24 часа

Компания расширяет логистический бизнес и начинает работать с грузовладельцами напрямую, сообщает перевозчик.

S7 Group запускает новый сервис для бизнеса S7 Logistics, который позволяет доставлять отправления по России «от двери до двери» за 24 часа. Перевозку обеспечивает S7 Cargo – компания S7 Group, отвечающая за организацию грузовых перевозок на рейсах S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров.

Благодаря S7 Logistics компании впервые получили возможность осуществлять доставку за 24 часа или на следующий день по России на большие расстояния. Всего лишь за сутки специалисты сервиса заберут отправление со склада или из офиса клиента, организуют его перевозку регулярными рейсами S7 Airlines и доставят до указанного пункта назначения. Стоимость при этом будет сопоставима со средней стоимостью привычной экспресс-доставки, занимающей 2-3 дня.

«Пассажиру авиакомпании сложно представить, что путешествие, скажем, из Москвы в Новосибирск может занять больше суток. Мы задумались, почему для перевозки грузов это норма, и решили исправить ситуацию. Мы пересмотрели технологические процедуры, сократили логистическую цепочку и ускорили наземную обработку груза, чтобы компании по всей стране смогли предоставить новый уровень экспресс-доставки своим клиентам и партнерам. Мы понимаем, что даже пара дней ожидания может серьезно повлиять на выбор клиента», – отмечает Илья Лазарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса S7 Cargo.

Сейчас S7 Logistics принимает и доставляет отправления по более чем 60 маршрутам, в том числе из Москвы, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Широкая маршрутная сеть S7 Airlines позволяет перевозить грузы между регионами, минуя крупные транспортные узлы. На прямых рейсах авиакомпании срок доставки «от двери до двери» составляет не более 24 часов, на транзитных – не более 48 часов. Для некоторых направлений, например, из Москвы в Новосибирск, доступна доставка на следующий день, благодаря ускоренному процессу терминальной обработки в аэропортах.

С помощью нового сервиса можно отправлять грузы весом от 30 до 500 кг самых разных товарных категорий: одежда и обувь, электроника и бытовая техника, запчасти и оборудование.