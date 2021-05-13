В состав трёх новых стратегий вошли фонды с валютными активами, сообщают в пресс-службе УК.

Управляющая компания «Открытие» завершила формирование линейки ИИС тремя стратегиями, в состав которых входят фонды с активами, номинированными в валюте – «Иностранные акции», «Сбалансированная USD» и «Иностранные облигации», тем самым позволив всем категориям инвесторов удовлетворить свои запросы.

Теперь у клиентов УК «Открытие» есть возможность инвестировать с помощью ИИС в стратегии, направленные на глобальный рынок акций, облигаций и ETF. Стратегии отличаются по степени риска и ожидаемой доходности.

Начать инвестировать можно с минимальной суммы в 10 тыс. рублей и при этом получить широкую диверсификацию по портфелю. Это стало возможным благодаря синхронизации линейки ИИС с линейкой паевых фондов компании: клиенты инвестируют в готовый портфель открытых паевых инвестиционных фондов «Открытие – Лидеры инноваций», «Открытие – Глобальные инвестиции» и «Открытие – Еврооблигации».

Стратегия ИИС «Иностранные акции» нацелена на получение прироста стоимости активов на длительном горизонте инвестирования. Прирост достигается за счет вложения средств в паи ОПИФ «Открытие – Лидеры инноваций», находящегося под управлением УК «Открытие». Активы фонда составляют преимущественно акции иностранных инновационных компаний, обладающие лучшим соотношением риск-доходность.

В рамках стратегии ИИС «Сбалансированная USD» средства инвестируются в паи ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции», находящегося под управлением УК «Открытие». В рамках фонда управляющая компания размещает средства в акции и ETF, распределяя средства по классам активов. В портфеле присутствуют как рискованные активы (такие, как акции развитых и развивающихся рынков), так и защитные активы (фонды, инвестирующие в золото, государственные облигации, недвижимость). Доли инструментов могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Стратегия ИИС «Иностранные облигации» предполагает инвестирование в паи ОПИФ «Открытие – Еврооблигации», находящегося под управлением УК «Открытие». Значительную часть активов фонда составляют обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС. Этот вариант подходит для клиентов, отдающих предпочтение консервативным инструментам.

Важным плюсом инвестирования с помощью ИИС является налоговый вычет, который получают клиенты. Клиенты могут вернуть 13% от инвестиций за год (но не более 52 тыс. рублей) или освободить инвестиционный доход от уплаты НДФЛ по окончании срока ИИС.

Дополнительное преимущество новых стратегий – возможность зарабатывать на росте валюты.

– Запуск новых стратегий ИИС завершает формирование линейки, позволяющей всем категориям инвесторов удовлетворить свои запросы. Теперь можно получить тройное преимущество: инвестировать в готовый портфель, получать налоговый вычет и играть на росте доходности в зависимости от валютного фактора, что особенно актуально для людей, которым интересен длинный горизонт инвестирования, – Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие».

Напомним, ИИС – персональный счет, который дает владельцу счета право на получение налогового вычета, гарантированного государством. На ИИС можно накапливать средства и инвестировать в различные стратегии. Стратегии можно менять без потери срока. Поэтому в течение трех лет можно законно избежать уплаты налогов. Минимальная сумма инвестирования составляет 10 тыс. рублей, повторного взноса – 5 тыс. Максимальный размер инвестиций на ИИС составляет 1 млн рублей в календарный год, комиссия за ввод – 1,5 % от каждой суммы ввода. Период охлаждения (срок, в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента) по указанным стратегиям ИИС составляет 14 календарных дней.

Открыть ИИС можно в личном кабинете на сайте УК «Открытие» и в офисах агентов.

Подробнее со стратегиями можно ознакомиться на сайте УК «Открытие» по ссылке.