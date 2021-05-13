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В Ангарске благодаря пользователям соцсетей к ответственности привлекли водителя автобуса

Он выехал на «встречку» на опасном участке дороги, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Видеорегистратор неравнодушного автомобилиста зафиксировал выезд на «встречку». На участке дороги с подъемом, видимость на котором затруднена, а обгон запрещен, водитель совершил опасный маневр и подверг жизни пассажиров риску.

Нарушителем оказался 31-летний ангарчанин, который пояснил, что на момент нарушения двигался в сторону Иркутска с пассажирами и опаздывал.

В отношении водителя составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных нарушениях РФ за которой предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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