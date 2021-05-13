Трех жителей Иркутской области признали виновными в организации незаконного пребывания 800 иностранных граждан

С января по июнь 2019 года жительница Иркутска привлекла своего сожителя и знакомого к организации незаконной деятельности, сообщают в прокуратуре.

Они создали фиктивную принимающую сторону, после соучастники начали искать иностранных граждан, нуждающихся в оформлении миграционных документов.

В дальнейшем злоумышленники за деньги изготавливали подложные уведомления о прибытии иностранного гражданина. Таким образом организовано незаконное пребывание в области свыше 800 человек.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил участникам группы наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет условно с установлением испытательного срока 2 и 3 года.