Жители Бурятии смогут покупать субсидированные билеты на сайте авиакомпаний

Минвостокразвития совместно с Минцифры и Минтрансом РФ работают над усовершенствованием дальневосточной программы субсидирования авиаперелетов.

В частности, разрабатывается решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн, на сайте авиакомпаний. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

– Совместно с Минцифры и Минтрансом разрабатываем решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн: через вебсайт авиакомпаний - без посещения офиса или агентских касс. Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета. Также предлагаем сместить вектор выделения субсидий по программе межрегиональных перевозок в сторону Дальнего Востока, где большая часть маршрутов не имеет альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты, – сказал министр, подчеркнув, что технологии продажи авиабилетов должны быть простыми и удобными для пассажиров.

Премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета о работе Правительства Российской Федерации в Госдуме, заявлял, что Правительство рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из регионов Дальневосточного федерального округа.

Ранее премьер-министр подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок в Москву, Петербург и обратно на всех жителей Дальнего Востока. До этого по программе субсидирования полетов на Дальний Восток приобрести льготный билет могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и многодетные.