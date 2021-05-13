Научно-образовательный центр «Байкал» станет точкой притяжения перспективных кадров

Проект научного-образовательного центра «Байкал» будет представлен губернатору Иркутской области 17 мая, сообщают в областной администрации.

Напомним, что Приангарье совместно с Республикой Бурятия будет участвовать в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня. Документы необходимо представить до 27 мая 2021 года.

Губернатор также выразил уверенность в том, что создание НОЦ «Байкал» поможет остановить отток перспективных кадров. Специалисты центра, став наставниками студентов и молодых ученых, будут участвовать в развитии кадрового потенциала.

О системе шефства и наставничества Игорь Кобзев сказал и в рамках обсуждения вопроса о перспективах развития экосистемы научно-технического творчества детей и молодежи, а также базовых школ Российской академии наук.