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Научно-образовательный центр «Байкал» станет точкой притяжения перспективных кадров

Проект научного-образовательного центра «Байкал» будет представлен губернатору Иркутской области 17 мая, сообщают в областной администрации.

Напомним, что Приангарье совместно с Республикой Бурятия будет участвовать в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня. Документы необходимо представить до 27 мая 2021 года.  

Губернатор также выразил уверенность в том, что создание НОЦ «Байкал» поможет остановить отток перспективных кадров. Специалисты центра, став наставниками студентов и молодых ученых, будут участвовать в развитии кадрового потенциала.  

О системе шефства и наставничества Игорь Кобзев сказал и в рамках обсуждения вопроса о перспективах развития экосистемы научно-технического творчества детей и молодежи, а также базовых школ Российской академии наук.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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