Правительство Иркутской области намерено развивать партнёрские отношения с Францией

Направления сотрудничества с компанией Thomas Vendome Investment, специализирующейся на привлечении денежных средств и стратегическом консультировании, обсудили в Приангарье, сообщили в областной администрации.

Глава региона предложил Жан-Пьер Тому, президенту Русско-Европейской финансовой компании, рассмотреть возможность участия в реализации экономических и туристических инвестиционных проектов региона. Особого внимания заслуживает развитие экологического туризма. В регионе разработаны проекты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» на территории Слюдянского района и туристско-рекреационного кластера в посёлке Большое Голоустное. В основе проектов – развитие особо охраняемой природной территории, возможность познакомиться с природным миром уникального озера.

Также рассмотрели возможность сотрудничества в сфере лесовосстановления и создания лесоперерабатывающих производств, в том числе производства нового вида биотоплива, которое изготавливают из отходов лесопиления.

Знаменательно, что в марте этого года состоялось официальное открытие Перекрестного года межрегионального сотрудничества между Россией и Францией.

Игорь Кобзев подчеркнул, что Правительство Иркутской области рассматривает Францию как одного из основных экономических партнёров региона, который сохраняет ведущую позицию среди государств Евросоюза. По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Иркутской области с Францией составил 32,7 млн долларов США, что более чем в три раза превышает показатель 2019 года.

В основе экспортных поставок продукция лесопромышленного комплекса. В свою очередь Франция является поставщиком машин, оборудования, транспортных средств, химических и нефтехимических продуктов, металлов и изделий из них.

Традиционно, Франция входит в топ-5 среди зарубежных стран по числу туристов, посещающих Иркутскую область (уступая Китаю, Корее, Германии и Монголии). В 2019 году турпоток составил 7,5 тысячи человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. В 2020 году свои коррективы внесли ограничения, связанные с пандемией, тем не менее Иркутскую область посетили более 2 тысяч гостей из Франции.