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В Иркутском районе проверили 211 торговых объектов на соблюдение масочного режима

Из которых 188 торговых объектов, 23 предприятия общественного питания, сообщают в администрации области.

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Предупреждения выдали 17-ти заведениям.

Также им разъяснили, что при повторном выявлении нарушений будут применены меры административного воздействия. 

В службе отмечают, что согласно указу, хозяйствующие субъекты обязаны исключить вход в свои помещения граждан без минимальных средств индивидуальной защиты. Кроме того, в обязанность торговых объектов входит создание возможных условий для ношения масок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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