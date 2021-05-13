В Иркутском районе проверили 211 торговых объектов на соблюдение масочного режима

Из которых 188 торговых объектов, 23 предприятия общественного питания, сообщают в администрации области.

Предупреждения выдали 17-ти заведениям.

Также им разъяснили, что при повторном выявлении нарушений будут применены меры административного воздействия.

В службе отмечают, что согласно указу, хозяйствующие субъекты обязаны исключить вход в свои помещения граждан без минимальных средств индивидуальной защиты. Кроме того, в обязанность торговых объектов входит создание возможных условий для ношения масок.