Приангарье получит 423,3 млн рублей на восстановление дорог после паводков

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что регион получит 423,3 млн рублей на восстановление дорог после природных катаклизмов, их потратят на реконструкцию после паводков 2019 года.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

50 млн рублей направят Зулумайскому муниципальному образованию Зиминского района на обустройство моста на автомобильной дороге по улице Рыбацкая для обеспечения проезда через реку Зима в село Зулумай.

Кирейскому муниципальному образованию выделят 58,8 млн рублей. На эти средства проведут ремонт автомобильного моста через реку Кирей в село Уйгат Тулунского района.

314,4 млн рублей получит ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области. «Средства будут направлены на строительство мостового перехода через р. Уда на км 40 автомобильной дороги Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в Нижнеудинском районе, реконструкцию автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе, устройство временного моста для обеспечения проезда через р. Сергенейка на км 32+235 автомобильной дороги Харантей – Аршан в Тулунском районе, а также устройство временного моста для обеспечения проезда на км 0+179 автомобильной дороги Подъезд к п. Харантей в Тулунском районе», – говорится в сообщении.