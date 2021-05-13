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Мэрия Иркутска планирует все трамвайные линии в городе сделать выделенными

Вице-мэр города Иркутска Дмитрий Ружников во время прямого эфира на странице регправительства в соцсети «ВКонтакте» заявил, что мэрия областного центра планирует все трамвайные линии в городе сделать выделенными.

Кроме того, в планах – создать кольцевой выделенный маршрут вокруг Ангары, потому как там, по мнению властей, сосредоточен основной трафик общественного транспорта. Также рассматривается вопрос выделения полос для велотранспорта в городе.

По словам Ружникова, озвученное – пока идеи, которые обсуждаются и еще «не положены на бумагу».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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