Дерипаска прокомментировал слова Мишустина про жадный бизнес

В среду премьер назвал жадность причиной роста цен на продукты. Миллиардер ответил, что «жадный бизнес понял», и задался вопросом о дальнейших действиях властей, вспомнив фразу Путина 2008 года о вызове доктора. Об этом основатель En+ Олег Дерипаска заявил во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина, сообщает "Коммерсант".

Мишустин 12 мая объявил, что жадность отдельных представителей рынка стала причиной роста цен на продукты в стране. Он заметил, что предприниматели повысили внутренние цены вслед за ростом мировых. И пригрозил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

«Про жадный бизнес... Ну, жадный бизнес понял», — прокомментировал эти слова Дерипаска. И отметил, что предпринимателей интересует, как именно будет производиться регулирование вывода дивидендов за границу.

«Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: «у доктора» или будет какая-то цивилизованная форма», — сыронизировал Дерипаска, добавив, что глава правительства высказал правильные мысли и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.



Слова о докторе – отсылка к фразе Владимира Путина 2008 года, когда тот был премьер-министром. На совещании по металлургии он упомянул о продаже «Мечелом» за границу сырья по ценам вдвое ниже внутренних и отметил, что среди присутствующих нет заболевшего собственника предприятия Игоря Зюзина.

«Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы», — заявил Путин. После этой критики акции «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули более чем на 37%.