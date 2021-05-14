Государство просубсидирует чартеры на Байкал

Правительство России выделит 1,2 млрд руб. на субсидирование чартеров по 12 внутренним туристическим направлениям. Это будет сделано в рамках нацпроекта по туризму. Стоимость отдыха будет снижена «в среднем в два раза», говорится в сообщении Ростуризма.

– Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году мы запустим не менее 12 таких чартерных направлений, по которым стоимость отдыха будет снижена для туристов в среднем в 2 раза, – заявил глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, что летними чартерами на Байкал через Улан-Удэ воспользовались 1500 туристов из разных регионов России, зимними перевезли 2400 туристов.

В туристической среде мнения относительно перспектив чартерных рейсов расходятся. Скептики считают, что по такой цене сложно предоставить туристам хороший сервис, а чартеры в высокий сезон нагрузят и без того слабую инфраструктуру. Оптимисты уверены, что это хорошая мера поддержки, которая подстегнет развитие всей отрасли.

Кроме того, правительство России выделит 1 млрд руб. на компенсации туроператорам за вывозные рейсы из Турции и Танзании. Напомним, Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с эпидемической обстановкой в этих странах.