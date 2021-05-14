За майские праздники телефонные мошенники похитили деньги почти у 100 иркутян

Жители Иркутской области продолжают верить мошенникам, действующим от имени банков, родственников и правоохранительных органов, сообщают в прокуратуре.

В связи с этим, прокуратура области напоминает: чтобы уберечься от дистанционного мошенничества не следует по телефону сообщать и вводить на непроверенных ресурсах следующие сведения:

реквизиты банковских карт (особенно пин-код и код безопасности (из 3-х цифр на обратной стороне карты), сведения о размере денежных средств на карте, данные для входа в личный кабинет интернет-банкинга и электронные кошельки;

код из смс-сообщения от банка.

Если вы ожидаете от кого-то перевода денежных средств на вашу банковскую карту, вам достаточно сообщить отправителю только номер карты (12 цифр с лицевой стороны карты) или номер телефона, к которому она привязана.