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За майские праздники телефонные мошенники похитили деньги почти у 100 иркутян

Жители Иркутской области продолжают верить мошенникам, действующим от имени банков, родственников и правоохранительных органов, сообщают в прокуратуре.

В связи с этим, прокуратура области напоминает: чтобы уберечься от дистанционного мошенничества не следует по телефону сообщать и вводить на непроверенных ресурсах следующие сведения:

  • реквизиты банковских карт (особенно пин-код и код безопасности (из 3-х цифр на обратной стороне карты), сведения о размере денежных средств на карте, данные для входа в личный кабинет интернет-банкинга и электронные кошельки;
  • код из смс-сообщения от банка.

Если вы ожидаете от кого-то перевода денежных средств на вашу банковскую карту, вам достаточно сообщить отправителю только номер карты (12 цифр с лицевой стороны карты) или номер телефона, к которому она привязана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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