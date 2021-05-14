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Девять лесных пожаров погасили в Иркутской области

Общая площадь пожаров составила 146,6 га, сообщают в областной администрации.

По два – в Братском и Тайшетском районах, по одному – в Нукутском, Боханском, Шелеховском и Куйтунском районах. Также ликвидирован один очаг, зарегистрированный в Тайшетском районе 12 мая.

Еще одно, обнаруженное вчера возгорание в Тайшетском районе, локализовано. Площадь этого очага восемь гектаров.  

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, все пожары зарегистрированы на незакрепленных за арендаторами территориях. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях, четыре – в результате перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий, одно – от линии электропередач.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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