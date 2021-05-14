Нарушения нашли в 93 детских лагерях Иркутской области

С начала года проведено 49 обследований объектов летнего детского отдыха, 74 практические тренировки по эвакуации людей, 108 противопожарных инструктажей, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В их числе 11 стационарных лагерей на базе санаториев, 12 палаточных лагерей, 675 лагерей с дневным пребыванием детей, 52 загородных оздоровительных лагеря, 12 лагерей труда и отдыха.

Так, в настоящее время на особом контроле находятся 93 объекта детского отдыха, которым предложено устранить 385 нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Основными нарушениями являются неисправность систем пожарной автоматики: