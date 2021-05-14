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Нарушения нашли в 93 детских лагерях Иркутской области

С начала года проведено 49 обследований объектов летнего детского отдыха, 74 практические тренировки по эвакуации людей, 108 противопожарных инструктажей, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В их числе 11 стационарных лагерей на базе санаториев, 12 палаточных лагерей, 675 лагерей с дневным пребыванием детей, 52 загородных оздоровительных лагеря, 12 лагерей труда и отдыха.  

Так, в настоящее время на особом контроле находятся 93 объекта детского отдыха, которым предложено устранить 385 нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

Основными нарушениями являются неисправность систем пожарной автоматики:

  • неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, несоответствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установленным требованиям;
  • отсутствие запасных эвакуационных выходов, несоответствие их требуемым размерам;
  • отсутствие аварийного эвакуационного освещения;
  • отсутствие дверей, ограничивающих распространение пожара;
  • повреждения целостности конструкции лестничных клеток и лестничных маршей;
  • отсутствие огнезащитной обработки строительных конструкций;
  • отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения и другие. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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