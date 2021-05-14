Коршуновский ГОК нарастил добычу руды в апреле

Предприятие в апреле 2021 года нарастило добычу железной руды на 8% относительно аналогичного месяца прошлого года, сообщают в пресс-службе ПАО «КГОК».

За период на обоих месторождениях комбината добыто 611 тысяч тонн руды.

Добытая руда отправляется на обогатительную фабрику КГОКа для получения высококачественного железорудного концентрата. Готовая продукция поставляется основному клиенту – Челябинскому металлургическому комбинату.

«Хорошая динамика добычи стала результатом масштабной ремонтной кампании, в ходе которой мы значительно усилили парк горной техники. Обновленные экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры активно эксплуатируются на добычных площадках», – отметил управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.