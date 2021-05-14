Банк УРАЛСИБ аккредитовал иркутский ЖК «Семья»

Это блок-секции 3 и 4 на улице Пискунова, сообщают в пресс-службе банка.

Жилой комплекс «Семья» расположен в районе с развитой инфраструктурой, имеет закрытую территорию с круглосуточным видеонаблюдением, собственный зеленый концепт-парк площадью около 1,1 Га, а также 5 функциональных зон для детей и взрослых. Подъезды отличает индивидуальный интерьер с просторными быстрыми лифтами. В квартирах планируется установить приборы автоматического дистанционного учета энергоресурсов.

Приобрести квартиру в ЖК «Семья» помогут программы Банка Уралсиб, в том числе «Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми». Данный кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица.

Срок кредитования в рамках госпрограммы – от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Банк Уралсиб активно развивает направление ипотечного кредитования и входит в число крупнейших ипотечных банков, предлагая клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья на выгодных условиях. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями ипотечных кредитов, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка в Иркутске и Ангарске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».