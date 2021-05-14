В большинстве регионов России поступления в бюджет превысили ожидания

На 1 мая 2021 года рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объем поступлений – 5,2 трлн рублей, сообщают в Минфине.

При этом общий объем долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с начала года снизился на 3% и составил 2 798,1 млрд рублей или 25,5% от налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.