В большинстве регионов России поступления в бюджет превысили ожидания

На 1 мая 2021 года рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объем поступлений – 5,2 трлн рублей, сообщают в Минфине.
При этом общий объем долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с начала года снизился на 3% и составил 2 798,1 млрд рублей или 25,5% от налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.
- Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 629 млрд рублей или на 18%, составив 4,2 трлн рублей (прирост в 79 регионах).
- По основным налоговым источникам фиксируется положительная динамика: по налогу на прибыль организаций рост составил 16%, по НДФЛ – 15%.
- Финансовая поддержка из федерального бюджета возросла на 19% и составила 904 млрд рублей.
- Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 14%, общий объем профинансированных расходов составил 4,7 трлн рублей.
- Расходы на социальные выплаты увеличились на 22%, на заработную плату и начисления – на 7%.
- В целом по консолидированным бюджетам профицит увеличился в 1,8 раза к 2020 году и составил 452 млрд рублей. С профицитом исполнены бюджеты 73 регионов.
- Также отмечается увеличение остатков средств бюджетов с начала года на 216 млрд рублей.
- Долговые обязательства перед кредитными организациями сократились на 132 млрд рублей.