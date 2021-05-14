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В большинстве регионов России поступления в бюджет превысили ожидания

На 1 мая 2021 года рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объем поступлений – 5,2 трлн рублей, сообщают в Минфине.

При этом общий объем долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с начала года снизился на 3% и составил 2 798,1 млрд рублей или 25,5% от налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. 

  • Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 629 млрд рублей или на 18%, составив 4,2 трлн рублей (прирост в 79 регионах).
  • По основным налоговым источникам фиксируется положительная динамика: по налогу на прибыль организаций рост составил 16%, по НДФЛ – 15%. 
  • Финансовая поддержка из федерального бюджета возросла на 19% и составила 904 млрд рублей.
  • Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 14%, общий объем профинансированных расходов составил 4,7 трлн рублей.
  • Расходы на социальные выплаты увеличились на 22%, на заработную плату и начисления – на 7%. 
  • В целом по консолидированным бюджетам профицит увеличился в 1,8 раза к 2020 году и составил 452 млрд рублей. С профицитом исполнены бюджеты 73 регионов. 
  • Также отмечается увеличение остатков средств бюджетов с начала года на 216 млрд рублей.
  • Долговые обязательства перед кредитными организациями сократились на 132 млрд рублей.  

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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