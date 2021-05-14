Число больных коронавирусом с начала пандемии в Иркутской области перешло отметку в 68 тыс.

На 14 мая в Приангарье зарегистрировали 115 новых заражений.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье составил 115 случаев.

Выздоровели за день 167 человек. Скончались от болезни – 8 человек.

Всего с начала пандемии в Приангарье инфекцию обнаружили у 60 040 человек.

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.

Ранее стало известно о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Мера действовала с мая 2020 года.