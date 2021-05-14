Новости

Число больных коронавирусом с начала пандемии в Иркутской области перешло отметку в 68 тыс.

На 14 мая в Приангарье зарегистрировали 115 новых заражений.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье составил 115 случаев.

Выздоровели за день 167 человек. Скончались от болезни – 8 человек.

Всего с начала пандемии в Приангарье инфекцию обнаружили у 60 040 человек.

Читайте также:

В Иркутском районе проверили 211 торговых объектов на соблюдение масочного режима
13 мая 2021
Премьер-министр РФ выступил против закрытия границ из-за коронавирусом
13 мая 2021

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.

Ранее стало известно о снятии режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Мера действовала с мая 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании