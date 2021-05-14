«Иркутская энергосбытовая компания» расширяет сервисы информирования жителей Приангарья

Теперь на сайте компании жителям городов Иркутской области – Иркутска, Ангарска, Черемхово, Усолье-Сибирского, Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Маркова, Белореченского доступны поисковая строка и карта, на которых отражены изменения в подаче горячей воды, сообщают в компании.

Для своевременного предупреждения потребителей информация о ремонтно-восстановительных работах в обязательном порядке направляется телефонограммой в каждую управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, информация размещается на сайте Иркутскуэнергосбыта.

Чтобы получить информацию об отключении, нужно ввести интересующий адрес (название улицы и номер дома) в поисковой строке, либо найти объект на карте. В появившемся списке отключений под поисковой строкой, либо открывшемся окне на карте будет указана причина отключения и сроки проведения работ. В 2020 году карта отключений и поисковая строка стали доступны жителям Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска в 2021– жителям населенных пунктов Иркутской области: Черемхово, Усолье-Сибирского, Железногорска-Илимского, Белореченского, Маркова – в городах и поселках, где присутствуют предприятия Байкальской энергетической компании.

Расширение работы сервиса по информированию жителей Иркутской области об ограничении подачи горячей воды направлено на улучшение качества обслуживания клиентов компании. Традиционно сервис становится наиболее востребованным в период подготовки к следующему отопительному сезону, а именно перед проведением плановых и аварийных работ на тепловых сетях и гидравлическими испытаниями тепловых сетей в городах присутствия Байкальской энергетической компании. В 2021 году инвестиции в поддержание надежности и развитие тепловых сетей составят 1,6 млрд рублей.

В первую очередь специалисты проведут диагностику состояния сетей. Качественно проведенная диагностика позволяет значительно сократить количество аварийных ситуаций в зимний отопительный период. На выявленных проблемных участках – пройдут ремонтно-восстановительные работы. После проведения работ будет восстановлено благоустройство (положен асфальт и восстановлен газон). Каждое место раскопа в городе будет огорожено и на ограждении размещен баннер со сроком проведения работ. Раскопы, которые были произведены в отопительный период, сотрудники участков тепловых сетей совместно с подрядными организациями устранят до 15 июня.

Наряду с проведением ремонтной кампании в срок, перед сотрудниками тепловых сетей в этом году стоит задача сокращения времени, которое горожане проведут без горячей воды. На тепловых сетях при диагностике и ремонте, где это технически возможно, будут проложены временные трубопроводы.

Кроме диагностики и ремонта, возможны отключения горячей воды при подключении новых потребителей горячей воды, в этом случае работы будут проведены в минимально возможные сроки.

У бригад тепловых сетей в городах присутствия Байкальской энергетической компании выстроена система технического мониторинга состояния трубопроводов. Тем не менее специалисты компании очень заинтересованы в помощи горожан. В личном сообщении через аккаунты социальных сетей Оператора тепловых сетей Иркутска, жители могут направлять информацию, если в квартире нет горячей воды и нет предупреждающего об этом объявления на подъезде, а также если обнаружена неточность на карте отключений или обнаружено парение или другая опасная ситуация вблизи тепловых сетей:

Жители Ангарска, Черемхово, Усолье-Сибирского, Железногорска-Илимского, Братска, Усть-Илимска, Маркова, Белореченского могу направлять аналогичную информацию в аккаунты Иркутскэнергосбыта с фотографией и указанием города и улицы: