МТС и ГИТИС организовали предварительное онлайн-прослушивание на актерский факультет вуза

Возможность поступить в ГИТИС, не выходя из дома, появилась у школьников Иркутской области.

В прошлом году семь юных талантов из Иркутска и области были рекомендованы к следующему этапу поступления, не выходя из дома. Всего в прослушивании приняли участие около ста абитуриентов, причем некоторые из них подключались с отдаленных районов Приангарья.

– 26 мая МТС и ГИТИС организовывают предварительное онлайн-прослушивание на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы. По ту сторону экрана будут педагоги курса актерского факультета – кинорежиссер и сценарист Назарова Наталья и актер театра и кино Геннадий Назаров. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа, – пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Претендентам нужно подготовиться – разучить стихотворение, басню, отрывок из прозы, из разных жанров и уложиться в 10 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Перед началом прослушивания в 11.00 Наталья и Геннадий Назаровы проведут творческую встречу для ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях – всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.