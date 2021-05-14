Новости

МТС и ГИТИС организовали предварительное онлайн-прослушивание на актерский факультет вуза

Возможность поступить в ГИТИС, не выходя из дома, появилась у школьников Иркутской области.

В прошлом году семь юных талантов из Иркутска и области были рекомендованы к следующему этапу поступления, не выходя из дома. Всего в прослушивании приняли участие около ста абитуриентов, причем некоторые из них подключались с отдаленных районов Приангарья.

– 26 мая МТС и ГИТИС организовывают предварительное онлайн-прослушивание на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы. По ту сторону экрана будут педагоги курса актерского факультета – кинорежиссер и сценарист Назарова Наталья и актер театра и кино Геннадий Назаров. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа, – пишет на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Претендентам нужно подготовиться – разучить стихотворение, басню, отрывок из прозы, из разных жанров и уложиться в 10 минут. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Перед началом прослушивания в 11.00 Наталья и Геннадий Назаровы проведут творческую встречу для ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях – всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании