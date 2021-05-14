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В Иркутской области судят хозяина гостевых домов, машина которого ушла под лед с пятью туристами

По версии следствия, он оказывал экскурсионные услуги по акватории озера Байкал, не отвечающие требованиям безопасности.

Обвиняемый в январе перевозил на личном автомобиле «Toyota Land Cruiser» туристов из Орла по льду озера Байкал (пролив Малое Море) в районе мыса Уюга. В салоне транспорта находилась семья из пяти человек, которая приехала в Приангарье из Орла, и хозяин одного из гостевых домов, который предложил туристам экскурсию по льду на автомобиле. После провала всем людям удалось выбраться из машины, транспорт же затонул на глубине более 10 метров. Толщина льда в месте провала составила 10 сантиметров.

Пострадавшие получили общее переохлаждение организма легкой степени и эмоциональный стресс. Уголовное дело направлено в Ольхонский районный суд Иркутской области.

Напомним, это уже не первое происшествие, связанное с выходом людей на непрочный лед. Накануне двоих рыбаков ветром и течением унесло на льдине в открытое озеро, они проплыли 2 километра по Байкалу прежде чем их удалось вытащить на берег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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