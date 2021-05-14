Альфа-Банк признан «Инноватором года» по версии Global Finance

Альфа-Банк признан «Инноватором года» по версии международного финансового журнала Global Finance в номинации «Сash management». Альфа-Банк — единственный российский частный банк, получивший эту глобальную премию в конкуренции с крупнейшими финансовыми институтами со всего мира.

Банк награжден за решение на блокчейне для корпоративных клиентов по выплате вознаграждений самозанятым. Оно было запущено в декабре 2020. В начале 2021 Альфа-Банк автоматизировал работу ведущей розничной компании России X5 Retail Group с самозанятыми курьерами и работниками экспресс-доставки.

«В кризисный год мы не только не остановили, но и ускорили разработку новых цифровых продуктов и услуг для того, чтобы быть рядом с нашими клиентами и опережать изменения рынка», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Как отметил издатель Global Finance Джозеф Джиррапуто, «финансовые инновации оказались критически важными для поддержки различных сторон во время кризиса Covid-19».

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых изданий в международном банковском сообществе. Премия «Инноваторы года» вручается в девятый раз. Ранее в 2019 году Альфа-Банк уже получал эту награду в номинации «Платежи». Банк был отмечен за инновации для крупного бизнеса, включая блокчейн-проект с компанией S7.