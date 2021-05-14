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Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов

17 мая 2021 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк».

Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте банка.

/Москва (с 17.05.2021) (2441193 v1) (2443006 v1).XLSX
/Санкт-Петербург (с 17.05.2021) (2441194 v1) (2443012 v1).XLSX
/Дальневосточный (с 17.05.2021) (2441192 v1) (2443019 v1).XLSX
/Уральский (с 17.05.2021) (2441196 v1) (2443013 v1).XLSX
/Приморский (с 17.05.2021) (2441197 v1) (2443021 v1).XLSX

/ Сибирское Информационное Агентство /
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