Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов

17 мая 2021 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк».Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте банка.