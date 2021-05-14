Как правильно защищать свои деньги на банковской карте

С тех пор как практически весь мир перешёл с наличных денег на «пластик», вопрос о безопасности расчётов по карте стал одним из самых актуальных – и для банков, и для их клиентов. Это и неудивительно: практически каждый день мошенники изобретают всё новые и новые схемы, благодаря которым деньги на вашем счету в любой момент могут перестать вам принадлежать.

Чтобы защитить своё имущество важно помнить «золотые» правила: ни при каких условиях никому не сообщайте ПИН-код, код CVC (CVV) или код подтверждения операции из SMS, пользуйтесь только проверенными сайтами, антивирусом и не обращайте внимание на диалоговые окна авторизации и совершения операций.

В остальных случаях самый надёжный способ себя обезопасить – это страхование.

1. Что это такое?

Страхование банковских карт — это продукт, который защищает денежные интересы пользователя карты в следующих случаях:

Несанкционированное снятие денежных средств третьими лицами со счета банковской карты:



• в банкомате в результате насилия или под угрозой насилия в отношении держателя карты или его близких;

• в отделении банка с использованием карты и копированием подписи держателя;

• с использованием поддельной карты в качестве расчетного средства;

• в результате утраты карты (утери, кражи, грабежа, разбоя) держателем банковской карты;

• списание денежных средств со счета в заведомо большем размере при оплате товаров/услуг;

• получение информации о карте путем мошеннических действий (в том числе фишинг или скимминг) для осуществления расчетов;

• при получении денежных средств из банкомата по поддельной карте;

• в результате утраты карты (потеря, кража, грабеж, разбой).



То есть если вы потеряете определенную сумму денег, то при наличии страховки платежной карты, страховая компания возместит вам полученные убытки.

2. На кого рассчитана программа страхования карт

Воспользоваться страховой защитой могут абсолютно все держатели платежных карт, которые переживают за сохранность своих денег и хотят снизить риск потери своих денег.



3.Как происходит выплата страхового возмещения

Подтверждением наличия страховой защиты банковской карты является полис страхования и документ об уплате страхового платежа. Все страховые случаи указываются в договоре.

В Примсоцбанке можно оформить страховку на свою карту от компании «Альфа-страхование». Её срок действия составит 12 месяцев, максимальный размер выплат – до 75 тысяч рублей. Полис вступает в силу на следующий день после оплаты и действует по всему миру 24 часа в сутки.

Важно отметить, карты Visa, МИР и MasterCard Примсоцбанка соответствуют самым современным стандартам безопасности. Для подтверждения платежей в интернете банк использует технологию 3D Secure 2.0 Для безопасного способа проведения платежей с использованием мобильных устройств (смартфонов, планшетов и умных часов), у клиентов есть возможность привязать свои банковские карты к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay.



Узнать подробнее о дебетовых и кредитных картах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы: 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.