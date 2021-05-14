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Победителей конкурса «Почетная семья – 2021» наградили в Иркутской области

14 мая губернатор Игорь Кобзев поздравил победителей областного конкурса «Почетная семья – 2021» и участников Всероссийского конкурса «Семья года – 2020», сообщают в областной администрации.

Также Игорь Кобзев вручил премии губернатора опекунам и приемным родителям детей, достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте. Награждение состоялось в рамках форума «Мир семьи. Страна детства», который проходит в Иркутске с 12 по 17 мая.

В Иркутской области конкурс «Почетная семья» проводится с 1997 года. В 2021 году в заключительном этапе приняли участие 64 семьи: 27 в номинации «Молодая семья», 19 – номинация «Многодетная семья» и 18 – «Приемная семья». 15 семей стали победителями – по пять в каждой номинации. Победители получают денежные премии от 50 до 400 тысяч рублей. Общий фонд премий конкурса составляет 2,9 миллиона рублей. Также победители представят Иркутскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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