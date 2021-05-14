Михаил Хардиков вручил награду электрогазосварщику «Байкалэнерго» за спасение ребенка

Он 9 мая, за 10 минут до праздничного салюта, спас 10-летнего ребёнка, упавшего в Ангару, сообщают в пресс-службе En+ Group.

Александр вместе с женой Татьяной ждал начало салюта под Глазковским мостом в районе Затона в Иркутске, когда заметил подростка лет 8-10, которые прыгал по бетонным сваям, лежащим в воде. В какой-то момент он оступился и оказался с головой в холодной Ангаре. Александр, в чём был, бросился в воду спасать мальчика.

Александру удалось ухватить ребенка, уносимого течением, за куртку и подтянуть к себе. Очевидцы помогли обоим выбраться на берег. Мальчик не пострадал, но был сильно напуган. Мокрого замёрзшего и испуганного мальчика Александр и Татьяна передали родителям, а сами пошли отогреваться в автомобиль друзей. В свою машину, припаркованную неподалеку, супруги попасть сразу не смогли. Не срабатывал брелок сигнализации, который, как оказалось, находился в карманах намокшей одежды Александра. Там же были документы и телефон. Но мужчина о них даже не вспомнил, когда прыгал в воду.

– От лица компании и себя лично благодарю Александра за проявленную смелость и активную гражданскую позицию. Это уже не первый случай, когда работник компании совершает храбрый, общественно значимый поступок. Мы уделяем большое внимание вопросам, связанным с работой с персоналом, стараемся сделать работу в нашей компании максимально комфортной. Очень приятно, что такие смелые люди есть в нашем коллективе. Желаю Александру дальнейших успехов в работе и благополучия в семье, – отметил руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков.