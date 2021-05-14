Tele2 приглашает своих клиентов в виртуальное путешествие по музеям столицы

15 мая в рамках акции «Ночь в музее» компания организует цикл закрытых мероприятий со звездными гидами в шести самых популярных музеях Москвы, сообщает оператор.

Экскурсоводами выступят известные деятели культуры, среди которых теле- и радиоведущий Антон Комолов, музыкант Леван Горозия (L’one), актер Константин Крюков, журналист Владимир Раевский. Оператор предлагает посетить столичные музеи виртуально – подключиться к 4G-трансляции экскурсий можно из любой точки страны.

Ежегодная акция «Ночь в музее» состоится в третью субботу мая. В рамках проекта Tele2 изменила правила и запустила цикл необычных онлайн-экскурсий из знаковых мест столицы. Виртуальные музейные путешествия возглавят звездные гиды – каждый из них поможет взглянуть на экспозицию под другим углом и поделится своими личными историями, связанными с экспонатами. Подключиться к 4G-трансляции и уточнить ее начало можно на сайте проекта.

Каждый из деятелей культуры представит одно из шести событий, проходящих на популярных музейных площадках. Музыкант Леван Горозия (L’one) проведет авторскую экскурсию по выставке «Первый» в Музее космонавтики. Начало онлайн-трансляции в 20:00 часов по московскому времени. Примечательно, что космическая тема неоднократно находила отражение в творчестве музыканта. Так, «Восход-1» – это не только первый в мире космический корабль, но и название нового альбома Левана. На выставке музыкант расскажет о ключевом событии в истории космонавтики – первом полете человека в космос – и вдохновит на собственные победы.

Неравнодушные к живописи клиенты оценят вечер в компании Константина Крюкова на выставке «Охотники за искусством», представленной в Музее русского импрессионизма.

При этом гид выбран неслучайно. Константин является не только известным актером, но и одним из немногих художников, удостоившихся ордена Франца Кафки – одной из самых престижных художественных наград в мире. Знатоком живописи является еще один известный экскурсовод – теле- и радиоведущий, актер дубляжа Антон Комолов. На выставке «Неживопись» в ГМИИ имени А. С. Пушкина Антон, поклонник Пабло Пикассо, расскажет о другой стороне таланта любимого художника и великих французских живописцев. Начало экскурсии в 19:00 часов.

Путешествие во времени в день акции для абонентов Tele2 организует журналист, автор документальных фильмов о планете, фотограф и заядлый путешественник Марк Подрабинек. Именно он проведет экскурсию по выставке «Невероятные путешествия без компаса и карт», которую представляет Государственный Дарвиновский Музей.

Желающие познакомиться с историей через архитектуру могут провести онлайн-вечер на выставке «ВХУТЕМАС-100» в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Гостей познакомит с экспозицией телеведущий, режиссер и преподаватель Тимур Соловьев – он откроет историю создания дома-коммуны К. Мельниковым и его версии памятника Колумбу, а также много других интересных фактов из 100-летней истории существования ВХУТЕМАСа.

Эксклюзивом станет уникальная площадка Государственного исторического музея с одной из самых громких премьер выставочной жизни Москвы в 2021 году – экспозиции графических работ Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. 15 мая с 18:00 выставка будет открыта только для абонентов Tele2. С работами гравера гостей познакомит Владимир Раевский – журналист, теле- и радиоведущий, автор программ и фильмов об истории и культуре, лауреат премий «ТЭФИ» и «Золотой луч». Владимир расскажет, почему гравюру надо обязательно разглядывать вживую, поделится, кто был прототипами многочисленных персонажей на работах Альбрехта Дюрера.

В этом году в рамках акции «Ночь в музее» Tele2 подарит абонентам в два раза больше эмоций и впечатлений, восполнив упущения прошлого сезона. 15 мая клиенты Tele2 могут посетить любую из шести экскурсий в режиме онлайн.