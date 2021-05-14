Системы безопасности в школах Иркутской области обновят из-за трагедии в Казани

О планах модернизации одной из школ в Братске рассказал губернатор области.

– Трагедия в Казани заставила местные власти по всей стране серьезно задуматься о безопасности в школах. В Братске, к примеру, уже выступили с правильной инициативой. Здесь планируют выделить дополнительные деньги на охрану школ. Это нужно, чтобы в каждом учебном заведении дежурили специально обученные сотрудники, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Там вместе с единой диспетчерской службой запускают новую систему. При срабатывании тревожной кнопки будут включаться камеры. Это позволит оценить ситуацию изнутри до прибытия силовиков.

Сейчас по всему региону идёт проверка школ.

– После – мы проанализируем все полученные данные. Они помогут нам пересмотреть подход к школьной безопасности. Это задача номер один. Отвечать за охрану школьников должны подготовленные люди, которые в критической ситуации смогут быстро принять правильное решение. Будем прорабатывать новые критерии отбора тех, кто занимается защитой детей, – пишет губернатор.

Сейчас этот вопрос на особом контроле Президента страны Владимира Путина. Он поручил внедрить единый подход к антитерорристической защищенности школ.

Напомним, в Казани сегодня, 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.